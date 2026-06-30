Прокуратура прийшла з перевіркою до Качанівської колонії у Харкові

У Харкові у Качанівській виправній колонії №54 перевірили стан дотримання прав засуджених та умови їхнього тримання.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час відвідування установи оглянули житлові приміщення, медичну частину, їдальню, виробничі дільниці та інші об’єкти колонії.

Окрему увагу прокурори приділили питанням забезпечення належних побутових умов і медичного обслуговування.

Також керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша провів особистий прийом.

«Засуджені здебільшого порушували питання реалізації права на звернення до державних органів. Керівник облпрокуратури надав необхідні роз’яснення, окремі питання взято на контроль», – йдеться в повідомленні.

ДУ «Качанівська виправна колонія №54» – кримінально-виконавча установа мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для жінок, які вперше засуджені до позбавлення волі на певний строк.

На території установи також функціонує сектор середнього рівня безпеки для тримання жінок, засуджених до довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости