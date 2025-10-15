Промисловість рф готується до тривалої стагнації: скорочення робочого часу стає системним

У 2025 році дедалі більше російських промислових підприємств переходять на скорочений робочий тиждень. Така практика набула системного характеру в автомобільній, металургійній, машинобудівній та будівельній галузях.

Причини – уповільнення економічної активності, скорочення внутрішнього попиту та обмеження, спричинені західними санкціями.

Серед компаній, що запровадили чотириденний тиждень, – найбільші гравці промислового сектору: «АвтоВАЗ» (Тольятті), «КАМАЗ» (Набережні Челни), «Горьківський автозавод» і «Лікінський автобусний завод». Продажі автомобілів «Lada» з початку року впали на 25 %, тоді як «КАМАЗ» і ЛіАЗ скоротили обсяги реалізації на 60 %. У металургії аналогічний крок здійснив Челябінський електрометалургійний комбінат, який зазнав падіння внутрішнього споживання. Будівельний сектор реагує аналогічно: «Цемрос» перевів працівників на чотириденний графік через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції.

Машинобудівні підприємства також зменшують робочий час: «Ярославський моторний завод» запровадив скорочений тиждень до кінця року, а «Уралвагонзавод» – для цивільного виробництва з грудня, концентруючи ресурси на оборонних замовленнях.

Профспілки вважають цей крок тимчасовим компромісом, що дає змогу уникнути масових звільнень. Однак працівники повідомляють про зниження доходів і ненадання гарантій щодо строків повернення до повної зайнятості.

Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку. За збереження низького попиту така практика може поширитися і на інші галузі – від аграрного сектору до енергетики та фінансових послуг.

