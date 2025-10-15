Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 90

Промисловість рф готується до тривалої стагнації: скорочення робочого часу стає системним

Промисловість рф готується до тривалої стагнації: скорочення робочого часу стає системним

У 2025 році дедалі більше російських промислових підприємств переходять на скорочений робочий тиждень. Така практика набула системного характеру в автомобільній, металургійній, машинобудівній та будівельній галузях.

Причини – уповільнення економічної активності, скорочення внутрішнього попиту та обмеження, спричинені західними санкціями.

Серед компаній, що запровадили чотириденний тиждень, – найбільші гравці промислового сектору: «АвтоВАЗ» (Тольятті), «КАМАЗ» (Набережні Челни), «Горьківський автозавод» і «Лікінський автобусний завод». Продажі автомобілів «Lada» з початку року впали на 25 %, тоді як «КАМАЗ» і ЛіАЗ скоротили обсяги реалізації на 60 %. У металургії аналогічний крок здійснив Челябінський електрометалургійний комбінат, який зазнав падіння внутрішнього споживання. Будівельний сектор реагує аналогічно: «Цемрос» перевів працівників на чотириденний графік через слабкий попит і низьку конкурентоздатність продукції.

Машинобудівні підприємства також зменшують робочий час: «Ярославський моторний завод» запровадив скорочений тиждень до кінця року, а «Уралвагонзавод» – для цивільного виробництва з грудня, концентруючи ресурси на оборонних замовленнях.

Профспілки вважають цей крок тимчасовим компромісом, що дає змогу уникнути масових звільнень. Однак працівники повідомляють про зниження доходів і ненадання гарантій щодо строків повернення до повної зайнятості.

Скорочення робочого тижня свідчить про поглиблення кризових явищ у промисловості та поступову адаптацію підприємств до звуженого ринку. За збереження низького попиту така практика може поширитися і на інші галузі – від аграрного сектору до енергетики та фінансових послуг.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Названо наймолодшого мільярдера у світі, який самостійно досяг успіху
Сегодня 11:09    112
росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена
Сегодня 10:56    93
Дронарі бригади «Гарт» спалюють ворожу техніку під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 10:21    105
Окупанти "віджимають" бізнес навіть у своїх
Сегодня 10:08    103
Понад 70 тисяч пропагандистських заходів окупанти провели у школах ТО Луганщини
Сегодня 09:45    91
росія тоне в кадровому голоді
Сегодня 09:33    104
У центрі москви відкрилася виставка «Десять століть польської русофобії»
Сегодня 09:22    127
Білоруси дедалі менше бачать спільного з росією
Сегодня 08:57    96
Харківщина 15 жовтня
Сегодня 08:48    86
Мінус десяток ворожих бронемашин (ВІДЕО)
Сегодня 08:44    98
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 