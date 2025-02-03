Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 101

Пропаганда готує маленьких росіян до світлого майбутнього у вигляді «блокадного ленінграду»

Пропаганда готує маленьких росіян до світлого майбутнього у вигляді «блокадного ленінграду»

У дитячому садку «Посмішка» нижегородської області росії «пройшло особливе заняття, присвячене блокадному хлібу».

У тульській області підготовчу групу дитзакладу «Ромашка» закутали в теплий верхній одяг і хустки та вишикували в чергу за чорним хлібом, щоб «створити атмосферу блокадного ленінграда».

Загалом, як підрахувала «Верстка», щонайменше 110 дитячих садочків і шкіл опублікували відповідні блокадні фотозвіти. Заходи проходили у різних регіонах росії за участю «Движения первых» та інших молодіжних організацій.

І це – лише маленька частка ідеологічного насильства, якому піддаються діти у рф як за найменшої нагоди, так і в рутинному порядку.

Джерело: https://t.me/spravdi/44761

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російські тварини вбивають тварин
Сегодня 10:46    99
Про вибори: як? коли? нащо?
Сегодня 10:34    100
2 лютого 1901 року народився Валерʼян Підмогильний – видатний українець, якого вбив радянський режим
Сегодня 10:08    84
Попытка рф обойти санкции раскрыта
Сегодня 09:44    120
Харківщина, 3 лютого
Сегодня 08:51    88
4000 днів війни…
Сегодня 08:10    127
Втрати російських окупаційних військ в Україні за місяць: "відмінусувати" допомагають свої
Сегодня 08:00    103
Жорстка “дєдовщина” ― що відбувається з незаконно мобілізованими до російської окупаційної армії українцями?
Сегодня 07:55    104
Британская разведка объяснила, зачем рф бросает в бой раненных солдат
Сегодня 07:38    150
Что упало 1 февраля в Елецком районе Липецкой области?
Сегодня 07:19    162
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 