У дитячому садку «Посмішка» нижегородської області росії «пройшло особливе заняття, присвячене блокадному хлібу».

У тульській області підготовчу групу дитзакладу «Ромашка» закутали в теплий верхній одяг і хустки та вишикували в чергу за чорним хлібом, щоб «створити атмосферу блокадного ленінграда».

Загалом, як підрахувала «Верстка», щонайменше 110 дитячих садочків і шкіл опублікували відповідні блокадні фотозвіти. Заходи проходили у різних регіонах росії за участю «Движения первых» та інших молодіжних організацій.

І це – лише маленька частка ідеологічного насильства, якому піддаються діти у рф як за найменшої нагоди, так і в рутинному порядку.

Джерело: https://t.me/spravdi/44761

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