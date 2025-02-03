Пропаганда готує маленьких росіян до світлого майбутнього у вигляді «блокадного ленінграду»
У дитячому садку «Посмішка» нижегородської області росії «пройшло особливе заняття, присвячене блокадному хлібу».
У тульській області підготовчу групу дитзакладу «Ромашка» закутали в теплий верхній одяг і хустки та вишикували в чергу за чорним хлібом, щоб «створити атмосферу блокадного ленінграда».
Загалом, як підрахувала «Верстка», щонайменше 110 дитячих садочків і шкіл опублікували відповідні блокадні фотозвіти. Заходи проходили у різних регіонах росії за участю «Движения первых» та інших молодіжних організацій.
І це – лише маленька частка ідеологічного насильства, якому піддаються діти у рф як за найменшої нагоди, так і в рутинному порядку.
Джерело: https://t.me/spravdi/44761