Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору Словаччини

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

29 січня МЗС Словаччини викликало українського посла через критику Києва на адресу прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

▶️ Словацьке МЗС висловило українському послу «рішучий протест» щодо заяв української сторони. Зокрема про те, що Фіцо «отруївся російською пропагандою».

▶️ Нагадаємо, на початку січня Фіцо погрожував заблокувати всю допомогу Україні від ЄС, а 28 січня назвав Зеленського «ворогом», який нібито шкодить Словаччині.

▶️ Шукаючи «ворогів» серед дружніх демократичних країн, Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави і лідерів.

▶️ Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору народу Словаччини, що вже викликало масові протести в країні.

▶️ Намагаючись будувати «особливі стосунки» з москвою, Фіцо руйнує єдність Європейської спільноти, яка консолідувалася навколо підтримки України.

Джерело: t.me/spravdi

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