Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору Словаччини
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
29 січня МЗС Словаччини викликало українського посла через критику Києва на адресу прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
▶️ Словацьке МЗС висловило українському послу «рішучий протест» щодо заяв української сторони. Зокрема про те, що Фіцо «отруївся російською пропагандою».
▶️ Нагадаємо, на початку січня Фіцо погрожував заблокувати всю допомогу Україні від ЄС, а 28 січня назвав Зеленського «ворогом», який нібито шкодить Словаччині.
▶️ Шукаючи «ворогів» серед дружніх демократичних країн, Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави і лідерів.
▶️ Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору народу Словаччини, що вже викликало масові протести в країні.
▶️ Намагаючись будувати «особливі стосунки» з москвою, Фіцо руйнує єдність Європейської спільноти, яка консолідувалася навколо підтримки України.
Джерело: t.me/spravdi