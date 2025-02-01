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Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору Словаччини

Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору Словаччини

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

29 січня МЗС Словаччини викликало українського посла через критику Києва на адресу прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

▶️ Словацьке МЗС висловило українському послу «рішучий протест» щодо заяв української сторони. Зокрема про те, що Фіцо «отруївся російською пропагандою».

▶️ Нагадаємо, на початку січня Фіцо погрожував заблокувати всю допомогу Україні від ЄС, а 28 січня назвав Зеленського «ворогом», який нібито шкодить Словаччині.

▶️ Шукаючи «ворогів» серед дружніх демократичних країн, Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави і лідерів.

▶️ Проросійський курс Фіцо суперечить європейському вибору народу Словаччини, що вже викликало масові протести в країні.

▶️ Намагаючись будувати «особливі стосунки» з москвою, Фіцо руйнує єдність Європейської спільноти, яка консолідувалася навколо підтримки України.

Джерело: t.me/spravdi

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