Противник йде нашим шляхом. Повторює технологію «FrankenSAM»

Про це може свідчити знімок установки на одній з вулиць міста Орел.

▶ ️Імовірно, це імпровізований антидроновий ЗРК на базі вантажівки «Урал», оснащений авіаційними ракетами класу «повітря–повітря» Р-77-1.

▶ ️Так роблять Україна та її союзники, використовуючи схожі рішення. Зокрема, ЗРК Raven британського виробництва на базі вантажівки «Supacat HMT», озброєний авіаційними ракетами AIM-132 ASRAAM.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/91044

