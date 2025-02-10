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Після 24 лютого 2022 року російські школи перетворилися на осередки пропаганди, де дітей змалку готують до служби в армії, — The Guardian

Після 24 лютого 2022 року російські школи перетворилися на осередки пропаганди, де дітей змалку готують до служби в армії, — The Guardian

(https://www.theguardian.com/world/2025/feb/09/many-teachers-dont-want-to-do-this-but-theyre-trapped-film-shows-extent-of-putin-indoctrination-in-russian-schools)

Учнів змушують марширувати з прапорами, вивчати історію за підручниками, що виправдовують агресію рф, а також брати участь у військових тренуваннях, включно з метанням гранат.

Документальний фільм, створений журналістами видання, показує, як російських вчителів фактично змушують просувати військову ідеологію. Деякі з них не підтримують цей підхід, але бояться втратити роботу. У школах регулярно проводять зустрічі з військовими, включно з найманцями «Вагнера», а сам путін заявляв, що «війни виграють не полководці, а шкільні вчителі».

Джерело: https://t.me/u_now/153410

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