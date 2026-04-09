Після угоди США та Ірану Україна наголошує: такий самий тиск потрібен, щоб зупинити рф

Україна вітає угоду між президентом США Дональдом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану.

▶️ Політика «миру через силу» доводить свою ефективність: угода про розблокування Ормузької протоки та припинення вогню – це результат рішучих дій США.

▶️ Україна переконана: настав час застосувати аналогічну рішучість і до росії, щоб примусити кремль припинити вогонь і завершити війну.

▶️ Дипломатія має підкріплюватися дієвими важелями тиску, аби москва більше не могла продовжувати свою загарбницьку війну.

▶️ Лише спільний тиск міжнародної спільноти та безкомпромісна позиція лідерів демократичного світу здатні змінити поведінку агресора.

▶️ Україна хоче справедливого миру: припинення російської агресії є ключовою умовою для безпеки не лише Європи, а й усього світу.

