Сегодня 10:26
Після угоди США та Ірану Україна наголошує: такий самий тиск потрібен, щоб зупинити рф

Україна вітає угоду між президентом США Дональдом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану.

▶️ Політика «миру через силу» доводить свою ефективність: угода про розблокування Ормузької протоки та припинення вогню – це результат рішучих дій США.

▶️ Україна переконана: настав час застосувати аналогічну рішучість і до росії, щоб примусити кремль припинити вогонь і завершити війну.

▶️ Дипломатія має підкріплюватися дієвими важелями тиску, аби москва більше не могла продовжувати свою загарбницьку війну.

▶️ Лише спільний тиск міжнародної спільноти та безкомпромісна позиція лідерів демократичного світу здатні змінити поведінку агресора.

▶️ Україна хоче справедливого миру: припинення російської агресії є ключовою умовою для безпеки не лише Європи, а й усього світу.

Джерело: https://t.me/spravdi/54352

Читайте ещё:

Ведмежий вайб (ВІДЕО)
Сегодня 11:08    70
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян
Сегодня 10:55    58
Літати нема за що і нема на чому: як війна руйнує цивільну авіацію росії
Сегодня 10:45    70
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону (ВІДЕО)
Сегодня 10:34    72
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн
Сегодня 10:16    80
ЗМІ: грецький Patriot потрапив у "математичну пастку" іранських дронів
Сегодня 10:05    77
“Вечно пьяные, не работают”, — моральний розпад російської армії посилюється
Сегодня 09:54    82
Безпечний Великдень: правила, що рятують життя
Сегодня 09:43    87
росіянам планують обмежити міжнародні дзвінки, поки чиновники зберігають активи за кордоном
Сегодня 09:34    83
СБУ затримала агента фсб, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
Сегодня 09:15    77
Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 