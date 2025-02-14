Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 95

Пісторіус: Трамп поступився путіну ще до початку переговорів

Пісторіус: Трамп поступився путіну ще до початку переговорів

Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу "прикро", що президент США Дональд Трамп пішов на "поступки" Володимиру путіну ще до початку переговорів про завершення війни рф проти України. "На мою думку, було би краще говорити за столом переговорів про можливе членство України в НАТО або про можливі втрати територій", - сказав Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Він наголосив, що "очевидно" Європа має брати участь в переговорах, особливо якщо вона "повинна відігравати центральну або головну роль у встановленні мирного порядку" і їй доведеться жити з наслідками.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц також застеріг від нав'язаної Україні угоди про мир з росією. "Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - наголосив він в інтерв'ю виданню Politico.

Джерело: @dw_ukraina

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю
Сегодня 10:07    12
Окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС
Сегодня 09:43    53
Вибухнули “валдаї” ― під москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора
Сегодня 09:31    62
Второй пошёл. Молдова выдворяет "Россотрудничество"
Сегодня 09:04    83
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по Миколаївській облраді
Сегодня 08:58    67
Немецкая компания Helsing собирается поставить Украине 6 тыс. дронов с ИИ
Сегодня 08:49    72
14 лютого 2014 року в межах відзначення на Майдані Дня святого Валентина відбулася акція "Лист подяки майданівцю"
Сегодня 08:44    76
Збито 73 ворожих БПЛА, 58 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:40    79
Брехня: «українські спецслужби за підтримки Заходу планують серію антиросійських провокацій
Сегодня 08:38    86
Харківщина, 14 лютого
Сегодня 08:36    73
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 