Пісторіус: Трамп поступився путіну ще до початку переговорів

Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу "прикро", що президент США Дональд Трамп пішов на "поступки" Володимиру путіну ще до початку переговорів про завершення війни рф проти України. "На мою думку, було би краще говорити за столом переговорів про можливе членство України в НАТО або про можливі втрати територій", - сказав Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Він наголосив, що "очевидно" Європа має брати участь в переговорах, особливо якщо вона "повинна відігравати центральну або головну роль у встановленні мирного порядку" і їй доведеться жити з наслідками.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц також застеріг від нав'язаної Україні угоди про мир з росією. "Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - наголосив він в інтерв'ю виданню Politico.

Джерело: @dw_ukraina

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