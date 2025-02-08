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Пів року з моменту створення Сил безпілотних систем

Пів року з моменту створення Сил безпілотних систем

За пів року з моменту створення Сил безпілотних систем, наші підрозділи провели понад 220 операцій з глибинного ураження на території держави-агресора — як самостійно, так і у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України

Було запущено понад 3,5 тисячі ударних БПЛА дальньої дії, які здійснювали #DeepStrike по критично важливих військових об’єктах рф, позбавляючи ворога безпечної глибини та знижуючи його здатність до ведення війни.

Окрему роль відіграє робота «важких бомберів» та FPV-дронів. Лише за останні два місяці оператори 412 полку «NEMESIS» знищили понад 15 одиниць дороговартісних систем ППО типу «Бук» та «Тор». А бійці іншого підрозділу СБС влучили FPV-дроном у танк противника на глибині понад 34 кілометри, що стало черговим підтвердженням стрімкого розвитку технологій на полі бою.

Про це заявив Командувач СБС полковник Вадим Сухаревський в інтервʼю для Радіо Свобода. Дивіться повний матеріал за посиланням:

В сводках Генштаба за декабрь-январь значится 31 средство ПВО.

Выходит, половина на счету "Немезиса".

СБС: на крок попереду!

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20330

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