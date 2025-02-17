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Південна Корея не виключає постачання Україні зброї

Південна Корея не виключає постачання Україні зброї

Але це залежатиме від подальшого перебігу війни та від позиції США і НАТО, — міністр закордонних справ країни Чо Те Юль.

"Коли йдеться про роль Південної Кореї у війні в Україні, ми зосереджуємось на гуманітарній і фінансовій допомозі, щоб вони могли продовжувати свої зусилля у просуванні до миру.

Але коли справа доходить до надання зброї, ми дотримуємося тієї позиції, що переглянемо наші підходи, коли ситуація загрожуватиме нашій національній безпеці", — сказав міністр, виступаючи на панельній дискусії в межах Мюнхенської безпекової конференції.

Він додав, що, починаючи з 2025 року й протягом наступних чотирьох років Сеул збирається надати Києву пакет фінансової допомоги на суму $2 млрд.

Глава МЗС Південної Кореї вказав на посилення військової співпраці між росією та Північною Кореєю, а також на участь сил КНДР у війні проти України. Тому наголосив, що країна буде готова переглянути свою позицію, але за певних умов.

"Залежно від того, яка розвиватиметься війна в майбутньому та яку позицію займуть Сполучені Штати, а також країни НАТО, ми ухвалюватимемо поетапні й ефективні контрзаходи в майбутньому", — зауважив Чо Те Юль.

Джерело: https://t.me/znua_live/189915

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