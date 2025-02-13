Публичная часть Рамштайна, на котором впервые главенствовала Британия, а США приняли роль наблюдателя

Здесь цитаты в хронологическом порядке. Начал Хили, продолжил Хегсет, закончил Хили. Текстом не передать до конца тот холодный тон Хегсета, но, думаю, вы прочувствуете.

Забегая наперёд, скажу, что это всё было ожидаемо. Европа действительно делала крайне недостаточно для собственной безопасности и поддержки Украины. И нельзя сказать, что требования Хегсета к Европе несправедливы. Нет, всё по делу.

И всё же резкость заявлений Хегсета, а также скорость, с которой наступила новая реальность, откровенно пробирают.

Как и разграничительная линия, которую он проводит: есть "мы" - США и "вы" - Европа.

Хили:

▪️2025-й - критический год для войны в Украине.

▪️Путин думал, что завоюет Украину за три дня, но прошло три года и Россия потеряла 850 тысяч человек убитыми и ранеными.

▪️И хотя Россия ослаблена, она бесспорно остаётся опасной, медленно занимая новые территории.

▪️Британия выделила пакет на £150 млн фунтов стерлингов: танки, артиллерия, ракеты воздух-воздух.

Хегсет:

▪️Я пользуюсь возможностью представить подход Трампа к войне. Мы в критическом моменте.

▪️Мы хотим, как и вы, суверенную и процветающую Украину. Но мы должны признать, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистичная цель. Преследование это иллюзорной цели только продлит войну и приведёт к большим страданиям.

▪️Долгосрочный мир должен включать прочные гарантии безопасности, чтобы обеспечить, что война не возобновится. Это не должен быть Минск-3.0. Но США не считает, что членство Украины в НАТО - реалистичная цель переговорного урегулирования.

▪️Любые гарантии безопасности должны быть подкреплены способными европейскими и неевропейскими войсками, и если они будут размещены в качестве миротворцев, они не должны быть частью НАТО и на них не должна распространяться 5-я статья.

▪️Ни при каких условиях войска США не будут задействованы в Украине.

▪️Европа должна предоставить превосходящую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине.

▪️Члены этой контактной группы должны соответствовать моменту. Это означает: передавать больше боеприпасов и техники, расширять ВПК.

▪️И, что немаловажно, открыто доносить до ваших граждан об угрозе, с которой столкнулась Европа. Этой угрозе можно противостоять только повышением расходов на оборону. Трамп призвал к 5%. Я согласен. Это вложение в мир через силу.

▪️США не может быть сфокусированы главным образом на безопасности Европы из-за стратегических угроз нашей родине: наши границы, коммунистический Китай, наши интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

▪️США ставит в приоритет предотвращение войны с Китаем в АТР.

▪️Теперь, когда США меняет приоритеты, вести должна Европа.

▪️Мы видим, что Европа чувствует эти угрозы и понимает, что нужно делать. Видим, что Швеция выделила наибольший за всё время пакет помощи.

▪️Польша - модель для континента по расходам на оборону.

▪️Мы просим ваши страны выполнять взятые на себя обязательства, а также удвоить ваш вклад не только в немедленные потребности Украины, но и в долгосрочную оборону Европы.

▪️Я ожидаю, что наш Альянс продержится и в будущие поколения, но это не произойдёт просто так. Это потребует, чтобы европейцы взяли ответственность за конвенциональную безопасность континента.

▪️США больше не потерпят несбалансированных отношений, которые порождают зависимость.

Джерело: t.me/ToBeOr_Official

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