Пункти управління БпЛА ― підрозділи активних дій ГУР отримали допомогу від волонтерів

Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України отримали обладнані під мобільні пункти управління БпЛА мікроавтобуси від волонтерів благодійного фонду “Гуркіт”.

Вартість переданої допомоги становить понад 3,2 млн грн.

“Ці мікроавтобуси доволі зносостійкі та прості в обслуговуванні. Вони закривають усі поставлені перед нами задачі. Причому дозволяють виконувати їх не лише ефективно, але й у відносному комфорті – що теж важливо”, – зазначив “Гаспар”, оператор БпЛА підрозділу активних дій ГУР МО “Артан”.

Реалізація благодійного проєкту тривала трохи більше ніж пів року. За цей час волонтери організували збір коштів, залучили партнерів, знайшли й закупили транспорт, разом із фахівцями ГУР МО України розробили технічне завдання, придбали необхідне обладнання та облаштували мобільні пункти управління.

“Наш фонд усвідомлює важливість допомоги висококомпетентним підрозділам. Тому, коли ми отримали запит від розвідників ГУР про допомогу, то радо відгукнулися і сприйняли за честь підтримати. Ми прагнемо допомагати з комплексними рішеннями, які посилюють роботу екіпажів, пілотів різних типів БпЛА”, ― сказав директор БФ “Гуркіт” Владислав Самойленко.

Дякуємо усім, хто долучився до важливої справи!

Разом ― сила! Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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