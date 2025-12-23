путин поверил, что проблемы в экономике не помешают ему победить в Украине

Несмотря на регулярные беседы со своими доверенными лицами об усиливающихся проблемах в экономике, Владимир путин верит в возможность полной победы в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на двух чиновников. В этом его убедили рапорты военных, которые рисуют ситуацию на фронте в позитивном для россии ключе.

Детали. российские военные и разведка регулярно предоставляют путину сводки о ходе войны, рассказали собеседники издания. В них завышаются потери Украины, подчеркиваются преимущества россии в ресурсах и преуменьшаются тактические неудачи российских военных.

- Дезинформация о российских успехах на фронте достигла аудитории за пределами кремля, убедив большую часть в окружении Дональда Трампа в том, что москва побеждает, сказал FT эксперт по россии из аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.

- Между тем ситуация в экономике ухудшается, пишет The Washington Post. «Банковский кризис возможен… Кризис неплатежей возможен. Я не хочу думать о продолжении войны или эскалации», — сказал газете российский чиновник на анонимности.

- Связанный с кремлем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в начале декабря предупредил о возможном системном банковском кризисе к октябрю, если доля проблемных кредитов будет расти, а вкладчики начнут массово снимать деньги.

- Факторы, которые в последние годы помогали российской экономике (высокие мировые цены на сырье и бум потребительских расходов), исчезли, и теперь страна находится в худшем положении с начала войны, считает экономист из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

- Новые санкции в отношении российского нефтяного сектора углубляют нехватку наличных денег в экономике, которая может привести к банковскому кризису в следующем году, полагает WP.

- Также экономисты, с которыми поговорила газета, считают, что масштабное кредитование первых трех лет войны в Украине в сочетании с длительным периодом высоких ставок ЦБ привело к серьезным проблемам в банковской системе.

- Почти четверть от общего объема корпоративных рублевых кредитов приходится на оборонный сектор, в котором регулирование займов было смягчено, отмечает газета. «Это большой объем плохо регулируемых, непрозрачных долгов, который находится в самом центре банковской системы», — сказал сотрудник Центра изучения россии и Евразии имени Дэвиса при Гарвардском университете Крейг Кеннеди.

- Экономические проблемы начали сказываться и на населении, отмечает WP. По данным Сбербанка, потребители начали затягивать пояса, сократив в начале декабря расходы на одежду – на 8,7% по сравнению с прошлым годом, товары для дома – на 8,8% и товары для здоровья – на 5,9%.

- Высокие ставки привели к кризису в компаниях, многие из которых перекладывают проблемы на работников, отправляя их в неоплачиваемые отпуска, сокращая время работы или просто прекращая выплату зарплаты.

- «Рост экономических проблем не приведет к социальным или политическим проблемам. Но следующий год станет первым сложным годом военной операции», — сказал WP российский политолог, близкий к высокопоставленным дипломатам.

Я умом понимаю, что резкого обрушения у них не будет. Экономика пойдет по пологой нисходящей спирали, постепенно ограничивая финансовые возможности.

Но, блин, как же хочется чтобы в один прекрасный момент какой-то черный лебедь навернул там все нахер.

Это было бы красиво - паук, запутавшийся в паутине собственной лжи, рушится с потолка своих ожиданий на пол беспощадной реальности и, лежа на спине, беспомощно шевелит лапками.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/27342

