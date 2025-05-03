Путін для Трампа вже радше васал Китаю, ніж геніальний лідер

Потеплінню взаємин між Україною і США присвятило детальний матеріал (https://www.nytimes.com/2025/05/01/us/politics/trump-ukraine-russia-zelensky.html) видання The New York Times. Зараз вони істотно відрізняються від нижньої точки ― 28 лютого, коли Трамп і Зеленський посварились у Білому домі. Тоді погіршення ситуації видання назвало катастрофічним, а підписану днями угоду про корисні копалини ― навпаки, проривом. Українські переговорники змогли досягти домовленості, яка стала вигідною для обох сторін ― і може в подальшому привести до фактичного захисту Вашингтоном України. Однак такий результат ― не лише через майстерність українських дипломатів, пише видання. Вплинув і Путін.

Посланець Трампа Стів Віткофф бачився з російським диктатором чотири рази й був підкреслено компліментарним ― ба більше, він навіть повторював у своїх заявах тези російської пропаганди. Однак ані улесливі промови щодо Путіна і могутності Росії, ані поступки Москві, на які США пішли навіть до початку формальних мирних переговорів, не дали результату. Росіяни хотіли значно більшого за те, на що могли погодитись Сполучені Штати, і продовжували активно атакувати мирні українські міста. Це розлютило Трампа ― наближені до нього співрозмовники NYT запевняють, що зараз американський президент дуже злий на Путіна, і це сильно відрізняється від його попередніх настроїв, коли він вважав причиною війни Зеленського і, власне, Україну.

По-друге, важливу роль зіграло «примирення» Трампа і Зеленського за посередництва лідерів європейських країн, зокрема Емманюеля Макрона і Кіра Стармера. Поступово емоції політиків стишувались, і під час зустрічі у Ватикані розмова президентів США й України виглядала інтенсивною, але не напруженою. За словами представників України, за ці 15 хвилин вдалось погодити чимало важливих речей.

І, по-третє, Трамп уже не сприймає Путіна як геніального лідера, як це було за його першого терміну у 2017―2021 роках. Зараз і Трамп сильніший та досвідченіший гравець, і Путін уже далеко не в тій формі. Сьогодні ж Росія фактично є васалом Китаю і багато в чому залежить від Пекіну. Путін загруз у війні, яка висмоктує з Росії ресурси на перспективи, й економіка країни вже очевидно в біді. Причин захоплюватись Путіним у 2025-му мало ― і Трамп, схоже, це усвідомив.

Є небезпека, що Білий дім знов змінить милість щодо України на гнів: Трамп відомий зигзагами своєї політики та особистого ставлення до проблем чи людей. Але ймовірність того, що Дональд тепер залишить Україну напризволяще, низька, кажуть співрозмовники NYT. Угодою він фактично показав свою зацікавленість у довготривалій стабільності країни. І якщо він залишить Київ тепер, то це обернеться настільки кривавими наслідками, що вихід США з Афганістану поблякне. І є надто багато причин, чому Трамп не зможе цього допустити.

Джерело: t.me/babel

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