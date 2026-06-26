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путін готується до нової анексії?

путін готується до нової анексії?

Такий висновок можна зробити з несподіваної відставки «президента» самовиголошеної Південної Осетії Алана Гаглоєва. Гаглоєва, який тільки нещодавно підписав з путіним чергову угоду про поглиблення союзницької взаємодії, не тільки зняли з посади, але й вигнали з республіки.

Замість нього очолювати Південну Осетію буде колишній директор Курчатівського інституту Марат Камболов, який взагалі немає ніякого відношення до регіону й тільки кілька днів тому став головою уряду. ￼Але сама така людина може здійснювати процес приєднання Південної Осетії до росії. Гаглоєв у своєму прощальному зверненні на це натякає.

Анексія, про яку в москві вже говорять вголос, має ліквідувати навіть фіктивну незалежність регіону від росії й створити у стосунках москви і Тбілісі ￼ таку саму пастку, яка є уже у стосунках москви й Києва. До речі, я не здивуюся що разом із приєднанням Південної Осетії у москві можуть замислюватися про приєднання Придністров’я.

Це і стане справжньою реакцією путіна на невдачі у війні. російському президенту, як завжди, доступна тільки одна логіка — масштабізації і посилення ескалації.

Джерело: facebook.com/portnikov

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