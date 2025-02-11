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«путін хоче щоб люди перестали вмирати», - Трамп

«путін хоче щоб люди перестали вмирати», - Трамп

Покажіть Донні хтось політичну біографію путіна.

Він почав з вбивства росіян («теракти» у житлових будинках в москві), продовжив вбивством чеченців, потім пішли реальна опозиція і вільна преса (Литвиненко, Немцов, Політковська), потім грузини, українці, сирійці, і разом з ними усіма купа росіян.

Вбивати і сіяти смерть це буквально одне з двох що путіну доведено дуже подобається.

Друге - це гроші і розкіш.

Ця людина буквально чверть століття пʼє кров з золотого келиху.

Єдиний спосіб її зупинити і змусити до перемовин настане тоді, коли він відчує загрозу своєму режиму і фізичному існуванню.

Все інше - химера.

Джерело6 https://t.me/yb_ua/7710

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