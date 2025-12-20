Держава
путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет

Вимкнення мобільного інтернету, які охопили практично всі регіони росії, необхідні для забезпечення безпеки.

Про це заявив правитель кремля путін під час "Прямої лінії", пише The Moscow Times.

"Ми розуміємо, що обмеження інтернету пов'язані з необхідністю забезпечення безпеки та скорочення до мінімуму небезпеки від нальотів, ударів дронів", - сказав путін.

Він пояснив це тим, що інтернет-сервіси, які знаходяться за кордоном, допомагають противнику "вибирати цілі для ударів". Але яким чином це відбувається технічно, не пояснив.

При цьому путін запропонував два рішення розв'язання проблеми використання інтернету противником для ударів по регіонах росії. "

"Перше — це переходити на вітчизняне програмне забезпечення, на наше так зване "залізо". Друге — можна використовувати й можливості іноземних виробників, які працюють тут, але треба домовлятися з ними тоді про те, щоб вони ці сервіси переводили на територію російської Федерації", — сказав путін.

