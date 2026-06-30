путін вирішив піти на дно особисто. З паливним колапсом на шиї

Давненько ми не бачили такої управлінської клоунади. кремлівський диктатор, який останні роки намагався літати десь у стратосфері геополітики та «історичних місій», раптом спустився на грішну землю. І куди ж він приземлився? Прямо в чергу на АЗС за 95-м бензином.

Його публічний захід у тему паливної кризи та оголошення «режиму ручного контролю» — це не просто визнання катастрофи. Це свідоме політичне самогубство в прямому ефірі. Вождь вирішив особисто очолити похоронну процесію російської паливної системи.

Чому це пастка, з якої немає виходу?

У класичній авторитарній системі перша особа має асоціюватися виключно з тріумфами. Для провалів, порожніх полиць і черг існують «цапи-відбувайли» — уряд, міністри, губернатори, нафтові барони. Раніше схема працювала бездоганно: цар хороший, бояри — ідіоти. Але ввімкнувши «ручне керування» паливом, створення цілодобових штабів та особистий контроль, путін власноруч ліквідував цей захисний прошарок.

Тепер бензинова криза — це ОСОБИСТА криза путіна.

На що він сподівається? Можливо, агентура шепнула йому, що десь у Казахстані чи Білорусі вдалося перехопити пару цистерн, і зараз ринок «завалять» імпортом? Чи оточення вчергове продало йому казочку в стилі: *«Володимире Володимировичу, ви тільки тупніть ногою, нафтовики злякаються і все з'явиться»*?

Але закони фізики та логістики не підкоряються наказам із бункера. Купити — не означає привезти. Залізниця (РЖД) міцно стоїть у заторах, паливні цистерни «засмагають» на коліях тижнями, а спроба екстрено гасити пожежу імпортом за спекулятивними цінами тупо випалює худіючий бюджет. Чергу на заправці не заховаєш у статистику Росстату. Людина бачить її щодня на власні очі. І це народжує головний підсвідомий страх: система сиплеться.

Здавалося б, вихід очевидний — путіну як повітря потрібне "перемир'я". Суто технічна пауза в бойових діях, щоб припинити випалювання нафтопереробних заводів (НПЗ), розвантажити логістику від військових ешелонів і збити паніку. Оголосив заморозку — і паливна пожежа затихла?

А ось тут і ховається головний системний парадокс. Перемир'я, яке теоретично може врятувати російські заправки, для самого путіна і його режиму народить такий пакет проблем, поруч із яким паливний колапс здасться дитячою квіточкою.

Щойно гармати замовкнуть заради порятунку НПЗ, росія миттєво влетить у жорстке похмілля:

1. "Економічний шок «демобілізації»:" Величезна військова машина, на яку зараз зав'язані мільйонні зарплати «гробових» і бюджетних вливань, почне гальмувати. Куди подіти сотні тисяч озлоблених, озброєних і травмованих «ветеранів», які повернуться в тил, де немає роботи, крім як на зруйнованих заводах?

2. "Питання «А заради чого?»:" Головний внутрішній споживач — z-патріоти та глибинний народ — раптом вийде з воєнного психозу і запитає: «Ми терпіли санкції, втратили купу людей, сиділи без бензину заради того, щоб просто зафіксувати збитки й зупинитися?». Відсутність чіткої «перемоги» на тлі розваленої інфраструктури — це пряма дорога до внутрішнього вибуху.

3. "Еліти захочуть рахунків:" російські олігархи та силовики терпіли диктатора, поки була ілюзія руху вперед. Зупинка війни без зняття санкцій (а їх ніхто не зніме) означатиме консервацію бідності. І винуватцем цього фіналу знову буде один-єдиний старіючий чоловік у кремлі.

Тож вибору у нього немає. Продовжувати війну — це гарантовано отримати остаточний параліч логістики та порожні АЗС по всій країні.

ОТЖЕ:

Зупинити війну через перемир'я — це запустити зворотний відлік політичного та соціального вибуху всередині самої росії.

Це буде дивний вибух - не протести чи революція, а вибухова суспільна смерть через апатію і депресію з усвідомленням, що всі були вискочили з скриньки Пандори, а надія залишилась назавжди в середині

Хотів ручного контролю? Отримуй. Тепер паливний колапс — це твій особистий бренд. І він у будь-якому випадку тягне тебе на дно.

Джерело: facebook.com/bryhynets

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