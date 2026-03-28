путін заборонив іноземні фільми

російський диктатор володимир путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в рф, назвавши частину з них «тупими і непотрібними» та такими, що «шкодять глядачу».

● Цю заяву путіна активно підхопили російські пропагандистські медіа та сторінки у соцмережах. Така «зухвала і жорстка» риторика дуже подобається росіянам і сприймається як прояв сили та «турботи про національні інтереси».

● Однак подібні ініціативи разом зі стилем їхньої подачі як ніщо інше характеризують реальну суть нинішньої політичної системи в росії. Коли президент визначає, яке кіно громадяни мають право дивитися, це не культурна політика, це — тоталітаризм.

❗️ Кіно в росії перестає бути сферою культури чи розваг і перетворюється на інструмент ідеологічної обробки. Обмеження іноземного контенту супроводжується просуванням «правильних» стрічок, які відповідають державному наративу. А заяви про «захист глядача» лише маскують розширення цензури та посилення контролю над суспільною свідомістю.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17557

