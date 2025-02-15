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путін збирає команду ̶б̶о̶я̶р̶ важковаговиків для переговорів щодо України — Bloomberg

путін збирає команду ̶б̶о̶я̶р̶ важковаговиків для переговорів щодо України — Bloomberg

До команди російського диктатора, за інформацією джерел журналістів, увійдуть ті, хто має за плечима "десятиріччя досвіду ведення переговорів з високими ставками".

Це, зокрема, головний радник кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков і директор Служби зовнішньої розвідки рф Сєргєй Наришкін, який служив разом із путіним у радянському КДБ.

Голова російського фонду прямих інвестицій (рфПІ) Кіріл Дмітрієв, який здобув освіту в Стенфорді й Гарварді та має зв'язки із родиною путіна, "може зіграти ключову роль як неофіційний канал зв'язку з переговірниками Трампа".

Включення Дмітрієва до команди, на думку співрозмовників журналістів, свідчить про готовність путіна адаптуватися у відносинах з нетиповим президентом США.

"Те, що путін вважає за краще спиратися переважно на висококваліфікованих і досвідчених переговірників, які представляють росію на будь-яких переговорах, підкреслює, наскільки рішуче він налаштований на сприятливий результат будь-яких переговорів.

А також, можливо, те, що його вимоги до України майже не змінилися за три роки війни.

Команда Трампа, навпаки, не має такої глибокої підготовки щодо України і не має великого досвіду ведення прямих переговорів із росією.

В умовах, коли шлях до укладення угоди залишається вкрай невизначеним, а путін не демонструє жодних ознак того, що збирається піти на значні поступки, це може стати серйозною перешкодою за столом переговорів", — йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/189693

Новости портала «Весь Харьков»

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