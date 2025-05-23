Путін знову заявив про «буферну зону» на кордоні з Україною - у МЗС відреагували

Заяви Путіна про створення "буферної зони" на кордоні з Україною лише підтверджують, що саме кремлівський диктатор і є головною перешкодою для миру.

Про це у коментарі журналістам заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Речник МЗС зауважив, що нічого нового в цих агресивних намірах і заявах немає, кремлівський правитель подібне вже озвучував. Але конкретно зараз, у той час, коли США і європейські партнери України закликають до мирного процесу, до повного припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви російського диктатора дуже показові.

«Ці слова наочно доводять, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, і саме на них треба посилювати тиск в усіх формах, щоб примусити до миру і повного тривалого припинення вогню», - сказав Тихий.

Він додав, що буферна зона може бути і на території Росії – «саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію».

Як повідомили російські пропагандистські ЗМІ, правитель Росії Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Центр протидії дезінформації при РНБО України 21 травня заявив, що російські пропагандисти поширюють новини про поїздку російського правителя Володимира Путіна до Курської області, не згадуючи про бойові дії в регіоні.

Джерело: https://t.me/ukrinform_news/145425

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