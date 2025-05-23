Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 51

Путін знову заявив про «буферну зону» на кордоні з Україною - у МЗС відреагували

Путін знову заявив про «буферну зону» на кордоні з Україною - у МЗС відреагували

Заяви Путіна про створення "буферної зони" на кордоні з Україною лише підтверджують, що саме кремлівський диктатор і є головною перешкодою для миру.

Про це у коментарі журналістам заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Речник МЗС зауважив, що нічого нового в цих агресивних намірах і заявах немає, кремлівський правитель подібне вже озвучував. Але конкретно зараз, у той час, коли США і європейські партнери України закликають до мирного процесу, до повного припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви російського диктатора дуже показові.

«Ці слова наочно доводять, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, і саме на них треба посилювати тиск в усіх формах, щоб примусити до миру і повного тривалого припинення вогню», - сказав Тихий.

Він додав, що буферна зона може бути і на території Росії – «саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію».

Як повідомили російські пропагандистські ЗМІ, правитель Росії Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Центр протидії дезінформації при РНБО України 21 травня заявив, що російські пропагандисти поширюють новини про поїздку російського правителя Володимира Путіна до Курської області, не згадуючи про бойові дії в регіоні.

Джерело: https://t.me/ukrinform_news/145425

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Керівника Лаври прибрали з посади напередодні відкриття виставки про Мазепу
Сегодня 08:10    3
Оперативна інформація станом на 08:00 23.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    25
Выборы в Польше: пропаганда рф активизировала дезинформационную кампанию
Сегодня 08:03    23
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 07:58    27
Україна за 2 роки закупила через Prozorro Market 50 тис. дронів на понад 6 млрд грн
Сегодня 07:53    29
За матеріалами СБУ та ОГП арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень
Сегодня 07:44    42
За три роки на будівництво фортифікацій в Україні має піти мінімум 82 млрд грн. Потрібна перевірка Рахункової палати, як витрачалися ці гроші, — народний депутат Ярослав Железняк.
Сегодня 07:35    47
Скільки будинків хочуть відновити у Харкові цього року, повідомив Терехов
Сегодня 07:31    38
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:28    54
"Податок на Google" приніс бюджету понад 3,5 мільярди
Сегодня 07:27    57
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 