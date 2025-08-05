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путінський сателіт Нікарагуа – failed state з антиринковою риторикою

путінський сателіт Нікарагуа – failed state з антиринковою риторикою

Президент Нікарагуа Ортега публічно підтримав російську окупацію українських територій. Манагуа послідовно демонструє, що авторитаризм, корупція й зовнішньополітичне підлабузництво – не стратегія розвитку, а рецепт повільного розпаду державності. Після повернення до влади у 2007 році Даніель Ортега та його дружина, віцепрезидентка Росаріо Мурільйо, остаточно перетворили країну на авторитарну модель ручного управління, знищивши опозицію, медіа та громадянське суспільство.

Ключовий зовнішньополітичний орієнтир Нікарагуа – росія. Режим Ортеги підтримує усі кремлівські наративи: від визнання Абхазії з Південною Осетією до відкриття консульства в тимчасово окупованому Сімферополі. рф, зі свого боку, постачає 90 % озброєнь і використовує Нікарагуа як майданчик для посилення впливу в Латинській Америці.

Довідка. Внутрішньополітично Ортега спирається на силові структури й контрольовані суди. У 2018 році масові протести проти пенсійної реформи були жорстоко придушені: сотні загиблих, тисячі арештів. Вибори 2021 року відбулися на тлі тотального знищення опозиції – провідні кандидати були кинуті за ґрати або позбавлені доступу до кампанії.

Економічна ситуація не менш критична. За номінальним ВВП Нікарагуа поступається лише Гаїті, а понад половина населення – за межею бідності. Більшість енергетичних потреб покривається дровами – прямий індикатор інфраструктурної деградації. Замість залучення інвестицій влада спирається на корупційні схеми з державними компаніями, зокрема ENIMINAS, яку США заблокували за зв’язки з рф.

Джерело: szru.gov.ua

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