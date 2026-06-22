Іран і США узгодили дорожню карту до можливої угоди протягом 60 днів

Про це йдеться (https://x.com/ForeignOfficePk/status/2068863783637057739?s=20) у спільній заяві Катару та Пакистану.

Сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.

Окремо учасники вирішили створити канал зв'язку, щоб забезпечити прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Також сторони домовилися працювати над закінченням бойових зіткнень у Лівані. До процесу планують залучити Катар і Пакистан.

▪️Переговори відбулися в швейцарському Бургенштоку за участю представників Ірану, США, а також Катару та Пакистану як посередників.

Джерело: https://t.me/babel/85443

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