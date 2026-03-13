Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 43

Іран вірить у дружбу з сусідами і завдає ударів тільки по базах США в цих країнах

Іран вірить у дружбу з сусідами і завдає ударів тільки по базах США в цих країнах

Тегеран закликає сусідів закрити американські бази, — новий верховний лідер Ірану аятола Моджтабе Хаменеї у першому зверненні до нації.

● Необхідно, щоб єдність між окремими людьми і верствами нації, яка зазвичай проявляється в особливо скрутні часи, не була порушена;

● Присутність іранських балістичних ракет Dushman-Shekan на святкуванні Дня Аль-Кудс (щорічного міжнародного дня єдності мусульман проти Ізраїлю — ред.) має стати сигналом для усіх;

● Закриття Ормузької протоки як важелю впливу обов'язково має бути використане;

● Проводяться дослідження щодо відкриття інших фронтів, на яких ворог має мало досвіду, вони будуть відкриті, якщо війна триватиме, відповідно до наших національних інтересів;

● Ми не відмовимося від помсти за кров наших мучеників, особливо за злочини проти дітей, такі як навмисні звірства у школі Мінаб;

● Іран націлений на теплі та конструктивні відносини із п'ятнадцятьма сусідніми країнами і закликає їх якнайшвидше закрити ворожі бази на своїй території, які використовуються для агресії проти Ірану;

● Тегеран націлений лише на ці бази, якщо вони не будуть закриті, удари триватимуть.

Джерело: https://t.me/znua_live/241622

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: іран, війна, США

Читайте ещё:

СБУ затримала громадянина рф, який на замовлення ворога шпигував у різних регіонах України
Сегодня 06:37    28
Палало так, що видно було здалеку (ВІДЕО)
Сегодня 06:30    35
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    73
Оперативна інформація станом на 16:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення
12.03.2026 16:06    148
У світі зросла кількість мільярдерів - Forbes
12.03.2026 11:22    119
ru-пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про «звірства ЗСУ»
12.03.2026 11:09    137
СБУ та Нацполіція затримали ще 13-х організаторів «ухилянтських схем»
12.03.2026 10:56    132
Запаси закінчуються, виробництво стоїть: на росії – дефіцит оптоволокна
12.03.2026 10:45    151
российский пропагандистский сливной бачок ТАСС показал очередной пропагандистский ролик про уничтожение 100500-го РСЗО HIMARS ВСУ
12.03.2026 10:17    131
Збито/подавлено 77 ворожих БПЛА
12.03.2026 09:20    113
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 