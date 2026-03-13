Іран вірить у дружбу з сусідами і завдає ударів тільки по базах США в цих країнах

Тегеран закликає сусідів закрити американські бази, — новий верховний лідер Ірану аятола Моджтабе Хаменеї у першому зверненні до нації.

● Необхідно, щоб єдність між окремими людьми і верствами нації, яка зазвичай проявляється в особливо скрутні часи, не була порушена;

● Присутність іранських балістичних ракет Dushman-Shekan на святкуванні Дня Аль-Кудс (щорічного міжнародного дня єдності мусульман проти Ізраїлю — ред.) має стати сигналом для усіх;

● Закриття Ормузької протоки як важелю впливу обов'язково має бути використане;

● Проводяться дослідження щодо відкриття інших фронтів, на яких ворог має мало досвіду, вони будуть відкриті, якщо війна триватиме, відповідно до наших національних інтересів;

● Ми не відмовимося від помсти за кров наших мучеників, особливо за злочини проти дітей, такі як навмисні звірства у школі Мінаб;

● Іран націлений на теплі та конструктивні відносини із п'ятнадцятьма сусідніми країнами і закликає їх якнайшвидше закрити ворожі бази на своїй території, які використовуються для агресії проти Ірану;

● Тегеран націлений лише на ці бази, якщо вони не будуть закриті, удари триватимуть.

Джерело: https://t.me/znua_live/241622

Новости портала «Весь Харьков»