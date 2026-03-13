Іран вірить у дружбу з сусідами і завдає ударів тільки по базах США в цих країнах
Тегеран закликає сусідів закрити американські бази, — новий верховний лідер Ірану аятола Моджтабе Хаменеї у першому зверненні до нації.
● Необхідно, щоб єдність між окремими людьми і верствами нації, яка зазвичай проявляється в особливо скрутні часи, не була порушена;
● Присутність іранських балістичних ракет Dushman-Shekan на святкуванні Дня Аль-Кудс (щорічного міжнародного дня єдності мусульман проти Ізраїлю — ред.) має стати сигналом для усіх;
● Закриття Ормузької протоки як важелю впливу обов'язково має бути використане;
● Проводяться дослідження щодо відкриття інших фронтів, на яких ворог має мало досвіду, вони будуть відкриті, якщо війна триватиме, відповідно до наших національних інтересів;
● Ми не відмовимося від помсти за кров наших мучеників, особливо за злочини проти дітей, такі як навмисні звірства у школі Мінаб;
● Іран націлений на теплі та конструктивні відносини із п'ятнадцятьма сусідніми країнами і закликає їх якнайшвидше закрити ворожі бази на своїй території, які використовуються для агресії проти Ірану;
● Тегеран націлений лише на ці бази, якщо вони не будуть закриті, удари триватимуть.
Джерело: https://t.me/znua_live/241622