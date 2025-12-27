Расширено совместное производство дронов "Линза"

В рамках инициативы Build with Ukraine украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой Quantum Systems расширяет (https://mod.gov.ua/news/taktichna-rozvidka-ta-znishhennya-protivnika-shho-vidomo-pro-ukrayinskij-bp-la-linza-yakij-viroblyatimut-spilno-z-nimechchinoyu) производство дронов "Линза".

Эта платформа может выполнять задачи тактической разведки, уничтожения врага и удаленного минирования.

Коптер оснащен гиростабилизированной камерой с цифровым зумом и может нести до 2 кг полезной нагрузки на расстояние до 10 км.

Это расширение производства стало частью более широких договоренностей между Украиной и Германией о военном сотрудничестве и технической поддержке.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91417

