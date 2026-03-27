Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 76

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі про Іран

- По-перше, ми казали це безліч разів. Іран існує тисячоліття. Люди тут живуть тисячоліттями. Ніхто нікуди не піде. Повне знищення — не варіант. Жоден народ чи країна не зникнуть за бажанням політичного діяча. Ми житимемо поруч. Ми будемо сусідами й маємо знайти способи жити поруч.

Це дуже складний момент. Нашу країну атакували. Наш суверенітет атакували. Ми бачили вплив на економіку, на життя людей. Ми не ставимося легковажно й не вважаємо атаки на суверенітет чимось прийнятним. Втім, життя поруч із 90 мільйонами іранців, гордих людей, з якими ділимо Затоку тисячоліттями, триватиме. І нам доведеться знайти спосіб це подолати. Це складний момент, але ми знайдемо вихід.

Наше послання Ірану завжди було: братерські, сусідські стосунки між народами мають бути важливішими за політичні міркування. Те, що вони напали на нас, не свідчить про добрі сусідські відносини чи суть братерських стосунків, але ми не бачимо альтернативи у нашому регіоні.

Джерело: https://t.me/in_factum/43079

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 