Рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму через військову кампанію проти Ірану, — Newsweek

Нове національне опитування свідчить, що рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа знизився, оскільки населення не схвалює військову політику головнокомандувача проти Ірану

Про це передає Newsweek.

Згідно з результатами опитування YouGov, проведеного на замовлення The Economist упродовж 12–16 березня, загальний рівень схвалення роботи Дональда Трампа на посаді президента становить 38%. Водночас 59% респондентів не підтримують його діяльність.

Чистий рейтинг схвалення економічної політики Трампа впав до -29%, що є найгіршим показником за весь час і навіть нижчим, ніж під час пандемії COVID-19 у період його першої каденції.

Щодо оцінки дій президента США у контексті військової кампанії проти Ірану, 36% опитаних їх схвалюють, тоді як 56% виступають проти.

Останніми тижнями Трамп публічно відкидав результати опитувань, які свідчать про низький рівень підтримки війни з Іраном.

"Я думаю, що результати опитувань дуже добрі, але мене не хвилюють результати опитувань. Я повинен діяти правильно. Це потрібно було зробити дуже давно", – зазначив він.

Джерело: espreso.tv

