Згідно з результатами опитування агентства, рейтинг Трампа знизився в останні дні, оскільки все більше американців турбуються про те, як розвиватиметься американська економіка на тлі того, як глава Білого дому загрожує низці країн запровадженням мит.

Опитування показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента. А буквально 3 тижні тому його рейтинг складав 47%. Частка американців, які не схвалюють його президентство, зросла значно — до 51% в останньому опитуванні порівняно з 41% у січні.

▶ ️Нажити за місяць плюс 10% противників серед електорату - це треба дуже постаратися! Такими темпами втрати популярності в рідній країні і одночасним зростанням в росії, через 2-3 роки цілком можливим бачу продовження карʼєри хіба що губернатором Саратовщини.

Make Сызрань Great Again!

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21561

Новости портала «Весь Харьков»