Рейтинговый обвал

Процесс «сжатия» рейтинга Владимира Путина и «партии власти» из статистической аномалии превращается в устойчивый тренд. Когда цифры ВЦИОМ и ФОМ начинают показывать отрицательную динамику, это не просто колебание, а реальное проявление тектонических сдвигов под фундаментом Кремля. Текущее падение доверия к президенту на 5 п. п. за неделю (с 76% до 71%) и антирекорды «Единой России» только лишь верхушка айсберга.

Есть ряд причин, объясняющий отчего «тефлоновый» имидж власти начал пригорать.

Долгое время легитимность Путина строилась на негласном контракте: «мы ограничиваем ваши свободы, но гарантируем безопасность и стабильность». События последних лет, включая трагедию в «Крокус Сити Холле» и неспособность защитить приграничные регионы, а после и вовсе почти всю Россию, нивелировали данный пункт.

Кремль очутился в ловушке собственной риторики: пока спецслужбы охотились за «экстремистами» в соцсетях, реальная угроза пришла с фланга, который считался «зачищенным», иначе для чено была нужна «СВО»? В сознании обывателя возник вопрос: если «сильная рука» не может защитить людей в столице, то зачем она нужна? Такой психологический надлом и отразил опрос ФОМ от 27-29 марта, зафиксировав рекордное падение доверия.

Параллельно рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2022 года. В политической вертикали РФ партия всегда была «громоотводом» для негатива, но теперь она стала токсичным активом. В условиях затяжного конфликта и инфляции, которую даже официальный Росстат не может скрыть за «индексом оливье», ЕР ассоциируется исключительно с запретительными инициативами и ростом цен.

Более того партия власти окончательно утратила субъектность, превратившись в департамент администрации президента. Для избирателя это означает отсутствие обратной связи. «Единая Россия» не решает проблемы, а лишь их «забалтывает», что вызывает глухое раздражение даже у лояльного ранее электората.

Сейчас даже умеренно-патриотические Z-каналы всё чаще критикуют социальный блок правительства, фиксируют разрыв между «победными реляциями» в телевизоре и ценниками в магазинах. Милитаризация экономики, так называемое «военное кейнсианство», дает рост ВВП на бумаге, но вымывает товары и кадры из гражданского сектора.

Растет инфляция, и в итоге рост цен на базовые продукты (яйца, масло, топливо) бьет по самому верному электорату Путина, т.е. по пенсионерам и бюджетникам. На этом фоне нехватка импортных медикаментов и запчастей становится бытовой реальностью, которую невозможно перебить пропагандой.

Глубинный народ устал не только от всей текущей политики, но и от отсутствия образа будущего. Вся идеология Кремля сейчас обращена в прошлое: «деды воевали», «традиционные ценности», «восстановление империи». Для молодежи и среднего класса в крупных городах этот дискурс выглядит как попытка затащить страну в пыльный подвал истории.

Как результат: падение рейтинга, как форма пассивного протеста. Люди не выходят на площади, ведь страх репрессий велик, но они «отключаются» от системы. Когда ФОМ фиксирует падение доверия, это означает, что даже те, кто привык отвечать «да» социологам, начали сомневаться.

Силовики и чиновники Путина пытаются купировать ситуацию новыми волнами репрессий и имитацией бурной деятельности, но социологию обмануть сложно. Падение рейтингов Путина до уровней 2019 года явный сигнал о том, что «ресурс сакральности» вождя исчерпан. Система держится на инерции и силовом аппарате, но моральное лидерство утрачено. Если раньше Путин был «над схваткой», то теперь он олицетворяет все проблемы от бесконечной войны до дорожающего бензина. И этот процесс эрозии доверия уже вряд ли удастся повернуть вспять простыми перестановками в кабинетах или новыми лозунгами.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1044

Новости портала «Весь Харьков»