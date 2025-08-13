Рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму, дасть «Нафтогазу» ЄБРР

«Нафтогаз» і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу.

Про це у середу повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Європейська правда».

Вона відзначила, що це найбільший проєкт банку в Україні. При цьому вперше такий кредит надається під гарантією ЄС, без державної гарантії України.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими. Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а також уряду та командам «Нафтогазу» за професійну роботу», – зазначила Свириденко.

В ЄБРР уточнили, що кредит підтримується гарантією ЄС, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України, спрямованої на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання України.

У банку наголосили, що виділення цих коштів є наслідком масштабних атак Росії на об’єкти видобутку та перероблення газу «Нафтогазу» в першій половині 2025 року.

Агентство Телевидения Новости