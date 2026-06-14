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рф виробляє до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць – полковник ЗСУ

рф виробляє до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць – полковник ЗСУ

росія випускає близько 40-50 крилатих ракет Х-101 на місяць. Також окупанти виробляють до 70 ракет типу "Искандер", повідомили в Генштабі ЗСУ із посиланням на слова полковника та головного наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександра Заруби.

Окупанти перевели виробництво ракет Х-101 практично в цілодобовий режим, розповів військовий.

● "росія продовжує нарощувати виробництво засобів повітряного нападу. Так, виробництво ракет Х-101 агресор перевів на цілодобовий режим, випускаючи по 40-50 одиниць на місяць, а "Іскандерів" – 60-70 на місяць", – цитують Зарубу в Генштабі.

● росія досі не здатна налагодити власне масове виробництво складних електронних компонентів, тому масово використовує електроніку виробництва КНДР та західних країн. Окупанти використовують компоненти подвійного призначення.

● "До складу однієї ракети Х-101 входить до 160 іноземних компонентів. До дронів типу "Shahed/Герань" – щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки", – пояснив військовий.

Олександр Заруба розповів, що українські військові фіксують тенденцію, що рф намагається здешевити виробництво ракет та робить акцент на їх кількість, а не точність.

● Ракета Х-101 – стратегічна крилата ракета повітряного базування, яку росія запускає зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 переважно над акваторією Каспійського моря.

На початку повномасштабного вторгнення ракета мала бойову частину масою близько 480 кг, дальність польоту до 2500 км та комбіновану систему наведення з інерційною навігацією, супутниковою корекцією й оптико-електронною системою прицілювання на фінальній ділянці польоту. Зокрема, Х-101 отримала тандемну бойову частину.

У травні минулого року "Оборонка" розповідала, що рф планувала виготовити 633 крилаті ракети Х-101 протягом минулого року. Заводи працювали у три зміни. Станом на жовтень минулого року, частина виробників ракети досі не перебувала під санкціями західних країн.

Джерело: mezha.ua

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