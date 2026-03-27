Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 66

росія банкрутує зсередини - СЗРУ

росія банкрутує зсередини - СЗРУ

росія увійшла в економічний штопор. Дані березня 2026 року фіксують одночасне погіршення в усіх ключових індикаторах – від ділової активності до реальних доходів населення. Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу кремля про «стійку» економіку.

Три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, достатнього для розвитку. Ще місяць тому цей показник становив 57%. Лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва, тоді як у лютому таких було 29%. Головними перешкодами для зростання бізнес називає низький попит (42%), непосильну вартість кредитів (33%) та зростання витрат (14%).

Індикатор бізнес-клімату банку росії – один із ключових оперативних показників ділової активності – у березні 2026 року опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з початку року: 1,5 пункту у січні, 0,2 – у лютому, ще 0,1 – у березні. Погіршення охопило майже всі сектори економіки. російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва.

Споживчий сектор відображає кризу в режимі реального часу. Лише за перші два місяці 2026 року в москві закрилися 125 ресторанів; до кінця року очікується закриття ще близько 460 закладів. Тенденція не локальна: аналогічні процеси фіксуються в санкт-петербурзі, новосибірську та татарстані. Паралельно кількість класичних кав'ярень у країні скоротилася на 13%. У москві – мінус 12%, у санкт-петербурзі – мінус 23%. Галузь, яка традиційно є барометром стану міського середнього класу, стрімко звужується.

росстат рапортує про зниження рівня бідності – з 7,1% до 6,7% минулого року. Однак дані «левада-центру» малюють принципово іншу картину: частка росіян, які оцінюють свої доходи як достатні для прожиткового мінімуму, впала з 48% до 41% лише за місяць. Розрив між офіційною статистикою і суб'єктивним відчуттям людей продовжує збільшуватися.

Соціальна напруженість виливається у відкриті акції протесту. Будівельники в мурманську оголосили страйк через затримки заробітної плати. У тимчасово окупованому Маріуполі кілька будівельних компаній, залучених до «відновлення» зруйнованого росіянами міста, припинили розраховуватися з працівниками. У комі робітники фанерного комбінату вийшли на стихійний мітинг через багатомісячні невиплати. Найгостріша ситуація – на кузбасі, де понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи, більшість із них досі не отримала зароблених грошей, а частина чекає виплат понад рік.

Агресія проти України коштує росії все дорожче – і платять за неї пересічні росіяни.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 