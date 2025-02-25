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росія хоче домогтися заборони обміну розвідданими між США та Україною, - WSJ

росія хоче домогтися заборони обміну розвідданими між США та Україною, - WSJ

(https://www.wsj.com/world/trump-wants-to-end-the-war-fast-russia-has-its-own-timetable-1d1c70f1)

● росія "хоче покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який жодна зі сторін не визнає офіційно і який допоміг Україні завдати ударів по деяких з найбільш чутливих російських цілей"

● Також кремль бачить перевагу у затягнутих переговорах - вони вже перемогли, так як добились відміни ізоляції і допоможе висувати все жорсткіші вимоги у разі нових здобутків.

● Лавров сьогодні заявив: росія готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але бойові дії будуть припинені лише за результатів, які влаштовують росію

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69444

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