росія маскує експансію під інвестиціями в зоні Суецького каналу

росія намагається отримати підтримку російських проєктів в економічній зоні Суецького каналу та в будівництві АЕС El Dabaa. Такі кроки виходять далеко за межі суто торговельних інтересів, але подаються як пропозиція «економічної співпраці».

● Бажання створити «російську індустріальну зону» біля Суецького каналу, для якої Єгипет має надати землю та пільгові умови, формує для кремля не просто економічний майданчик, а довгостроковий плацдарм у стратегічній близькості до каналу. Подібні зони москва традиційно використовує для закріплення політичного впливу, обходу санкцій та розбудови залежності партнерів від російських ланцюгів постачання.

● Паралельно проєкт АЕС El Dabaa під егідою «росатома» посилює вплив рф у сфері енергетики Середземномор’я та Північної Африки. Такі проєкти, повʼязані з атомною енергетикою, формують технологічну й фінансову залежність на десятиліття вперед, витісняючи альтернативні енергетичні рішення та стандарти з регіону.

❗️росія використовує економічні та енергетичні проєкти як інструмент геополітичного впливу. Посилення присутності рф у зоні Суецького каналу є частиною цієї стратегії та свідчить про прагнення москви закріпитися в критично важливих вузлах глобальної торгівлі.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16603

