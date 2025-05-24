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росія мобілізує мігрантів на війну проти України

росія мобілізує мігрантів на війну проти України

москва дедалі більше покладається на мігрантів як на зручний ресурс у затяжній війні проти України – і як на зручного ворога всередині країни.

За словами голови Слідчого комітету рф Олександра Бастрикіна, понад 80 тисяч мігрантів, які отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік, були виявлені правоохоронцями. Із них кожного четвертого, за його словами, уже відправлено на фронт.

«20 тисяч молодих «росіян», яким, бачте, не подобається жити в Узбекистані, Таджикистані чи Киргизстані, вже перебувають на передовій», – заявив Бастрикін, водночас схвально відгукнувшись про практику булінгу мігрантів з боку «корінного» населення.

Такі заяви звучать на тлі дедалі помітнішого зсуву у внутрішній політиці кремля – у бік посилення ксенофобських і репресивних практик щодо іноземців. За словами Бастрикіна, кількість злочинів, скоєних мігрантами у рф, у першому кварталі 2025 року зросла на 15 %, при цьому їх звинувачують у «значній частині» наркотичних, сексуальних, зокрема й проти неповнолітніх, а також терористичних і екстремістських злочинів.●

Джерело: szru.gov.ua

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