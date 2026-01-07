Держава
росія найбільша загроза безпеці Німеччини

Міністерство оборони Німеччини визначає (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-05/germany-sees-russian-covert-attacks-as-prelude-to-wider-conflict) росію як найбільшу й безпосередню загрозу безпеці країни. У Берліні вважають, що рф посилює кібератаки, диверсії та дезінформаційні кампанії проти критичної інфраструктури в межах гібридної війни, насамперед енергетики та оборонного сектору.

● За оцінкою німецького оборонного відомства, такі дії не є ізольованими інцидентами. Вони мають системний характер і спрямовані на виявлення слабких місць у взаємодії між різними рівнями влади, дестабілізацію суспільства та паралізацію механізмів ухвалення рішень.

● У ФРН наголошують, що гібридні атаки можуть стати підготовчим етапом до ширшого воєнного протистояння в Європі, а також що гібридна війна росії проти Європи є довгостроковою стратегією, а не тимчасовою тактикою.

❗️Берлін також виходить із того, що навіть за умови продовження війни проти України росія до кінця десятиліття нарощуватиме спроможності для масштабного конфлікту з НАТО. Водночас кремль намагатиметься уникати прямого зіткнення зі США, концентруючи тиск саме на європейські держави.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16781

Новости портала «Весь Харьков»

