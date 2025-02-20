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росія офіційно почала готувати населення до економічної кризи

росія офіційно почала готувати населення до економічної кризи

Війна заганяє російську економіку у все складніше становище, і це вже визнає навіть офіційна влада. Центробанк рф встановив на 2025 рік прогноз росту економіки в 1–2 % проти 4 % минулого року. При цьому пропаганда подає цю новину як «покращення прогнозу». Також у російському уряді відверто говорять, що економіка рф з кінця 2024-го увійшла в «період уповільнення темпів зростання».

У 2023-2024 роках зростання ВВП росії пояснювалося масовими вливаннями коштів в оборонний сектор та військові замовлення. Однак це лише дозволяло владі рф зберігати «красиві» статистичні показники, не додаючи при цьому російській економіці стійкості. Зараз у росії коштів на вливання в промисловість більше немає.

російська влада офіційно почала готувати росіян до того, що якість життя буде погіршуватися і надалі. У держави гроші є лише на щось одне: на війну або на підтримку економіки. І кремль обирає війну, зазначає Центр протидії дезінформації.

Джерело: szru.gov.ua

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