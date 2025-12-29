росія перетворює донос на державну політику

У росії продовжує наростати хвиля доносів, хоча саме поняття юридично не визначене. Тимчасово окупований Крим став головним майданчиком для цієї практики: фіксуються групи людей, які цілодобово відстежують соцмережі й передають силовикам дані про антивоєнні висловлювання. На початок цієї осені там було складено понад 1500 протоколів за «дискредитацію армії». Серед інших лідерів – москва, санкт-петербург та краснодарський край.

Мотивація «небайдужих» різна – від псевдопатріотичних гасел до прагнення заробити чи просунутися по службі. Символом цієї хвилі став Іван Абатуров з єкатеринбургу, який довгий час ховався під вигаданим ім’ям Анни Коробкової. Його «портфоліо» включає сотні доносів на викладачів та науковців, а загалом він вихваляється більш ніж 1500 повідомленнями на опозиційних громадян від початку війни.

Репресивна система рф активно конвертує такі «сигнали» у справи. З лютого 2022-го до грудня 2025-го суди розглянули 12019 адміністративних та 227 кримінальних проваджень за «дискредитацію армії». Тенденція очевидна: адміністративні справи поступово замінюються кримінальними. кремль не лише толерує, а й заохочує цю атмосферу доносів. Показовим стало святкування дня народження сталіна за участі депутатів та чиновників, після чого в країні з’явилося ще 17 нових меморіальних об’єктів диктаторові.

Джерело: szru.gov.ua

