Частка російських школярів, які продовжують навчання у старшій школі після 9-го класу, впала до 42,7% у 2025/2026 навчальному році проти 55,7% десять років тому. Держава свідомо переорієнтовує підлітків на ПТУ, де вони швидше отримують прикладні навички й виходять на ринок праці, і водночас послідовно звужує доступ до вищої освіти: підвищує вартість навчання, скорочує бюджетні місця та ускладнює вступ.

Експерти все частіше характеризують цю модель як цілеспрямоване формування дешевої робочої сили без надлишкових знань і критичного мислення – систему, орієнтовану не на розвиток людського капіталу, а на швидке закриття кадрових потреб економіки воєнного часу.

Особливо показовою є ставка на оборонну промисловість. Випускників після 9-го класу активно залучають до технічних спеціальностей, зокрема виробництва безпілотників. У лютому – березні 2026 року в російських соцмережах розгорнулася масштабна кампанія на підтримку особливої економічної зони «алабуга» в татарстані: підлітки розповідали, що навчаються в коледжі «алабуга політех» і вже працюють на дроновому заводі з перспективою заробітку до 150 тисяч рублів за рік-два. Відомим блогерам платили від 250 тисяч до 1,5 мільйона рублів за розміщення таких відео, що свідчить про скоординовану державну PR-операцію, а не стихійний інтерес аудиторії.

Підсумком цієї політики може стати ціле покоління з обмеженим доступом до повноцінної освіти – підготовлене не до розвитку, а до виконання конкретних виробничих завдань, передусім у військово-промисловому комплексі.

Джерело: szru.gov.ua

