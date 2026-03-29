росія постачає Ірану модернізовані БпЛА, які застосовували у війні в Україні, – AP

росія готується відправити в Іран нову партію безпілотників. Серед них можуть бути й модернізовані версії дронів типу "Шахед", які свого часу сам Тегеран передав москві після початку повномасштабної війни проти України.

Про це Associated Press повідомили американські та європейські чиновники.

Які "Шахеди" москва могла передати Ірану?

Журналісти зазначили, що на тлі того, що Іран уже понад місяць атакує Ізраїль, країни Перської затоки та американські бази на Близькому Сході у відповідь на удари США й Ізраїлю, питання постачання дронів набуває особливої ваги.

Хоча Іран має власні Shahed, росія суттєво їх доопрацювала під час війни в Україні – зокрема, покращила навігацію та інші технічні характеристики.

За даними європейської розвідки, цього місяця між москвою і Тегераном тривали "дуже активні" переговори щодо передачі безпілотників. Водночас у Пентагоні не можуть сказати, чи йдеться про разове постачання, чи про початок регулярних відправлень.

Також невідомо, скільки саме дронів планують передати та наскільки це вплине на ситуацію на фронті. Один із європейських чиновників вважає, що невелика партія не змінить хід війни.

У Міноборони США також зазначають, що мотивація росії має неочевидний вигляд, адже кожен переданий Ірану дрон – це ресурс, який москва не зможе використати проти України.

Представниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що такі постачання не впливають на ефективність американських операцій. За її словами, США вже вразили понад 10 тисяч цілей і знищили більш як 140 іранських військових суден, що дозволило скоротити ракетні та дронові атаки Ірану приблизно на 90%.

Як саме росія могла надіслати допомогу Ірану?

За інформацією європейських джерел, партія безпілотників може вже перебувати в дорозі, однак точний спосіб транспортування невідомий. Є припущення, що дрони можуть перевозити разом із гуманітарними вантажами: зокрема, до Ірану через Азербайджан вирушали колони вантажівок із продовольством і медикаментами.

Офіційно російська сторона заявляє лише про гуманітарну допомогу: йдеться про сотні тонн продуктів і ліків, доставлених до Ірану вантажівками та залізницею.

Водночас інший європейський чиновник наголошує, що навіть якщо передача дронів і відбувається, її масштаби, ймовірно, невеликі й можуть мати радше символічний характер – як сигнал підтримки відносин між москвою і Тегераном. При цьому росія вже допомагає Ірану з наведенням на цілі.

За час війни в Україні російські інженери суттєво модернізували "Шахеди": з'явилися дрони-приманки без вибухівки для виснаження ППО, варіанти з реактивними двигунами, камерами, покращеним захистом від радіоелектронної боротьби, а також із використанням штучного інтелекту та систем зв'язку на кшталт Starlink.

Уламки безпілотників, знайдені в Україні, свідчать про поглиблення військово-технологічної співпраці між Іраном і росією – зокрема, у сфері двигунів і систем протидії перешкодам.

Водночас американські посадовці не можуть точно сказати, які саме модифікації дронів росія може передати Ірану. Йдеться як про версії з підтримкою супутникового зв'язку, так і про більш автономні варіанти з елементами штучного інтелекту або реактивними двигунами.

За оцінками Вашингтона, поява таких дронів в Ірані може ускладнити їх перехоплення силами США та союзників – особливо якщо мова йде про швидкі реактивні моделі, які значно важче збити.

Джерело: 24tv.ua

Автор: Владислав Кравцов

