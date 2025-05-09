росія позначила, чим саме розплачуватиметься з Сі за підтримку - але поки не ясно. в яких масштабах

путін: "росія вітає створення та перенесення китайських виробництв на її територію".

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Виробництва - це передусім кваліфікована робоча сила в достатній кількості і за прийнятну вартість, а не території, ресурси, податки абощо. І кваліфікована робоча сила для крупних виробництв - те, чого не має росія. Натомість має Китай.

Відповідно, цю заяву путіна, ймовірно, можна читати як згоду на анексію росії Китаєм. Все за стандартною для КНР схемою: будівництво виробничих потужностей, для цього перевезення китайської техніки і китайських будівельників з родинами, одразу будівництва китайського містечка, тоді перевезення працівників нового виробництва з родинами, розширення містечка... Вони завжди так роблять - тому, незважаючи на програш по вартості, країни воліють укладати аналогічні угоди з дорожчими турками чи ще кимось, хто негайно не формуватиме свій анклав довкола законтрактованої діяльності.

Яка саме частина росії, коли саме, для якої кількості китайців стане новими територіями - наразі невідомо. Однак однозначно за останні дві доби вартість для путіна зросла (як і потенційні території під анексію) - робота Сі в якості "живого щита" на Красной площі безкоштовною не може бути за визначенням.

Окремо варто зауважити, що синхронно із заявою путіна про "перенесення китайських виробництв" (разом з китайським населенням) було зроблено заяву головою комітету і закордонних справ Сенату США Джимом Рішем: "Я наполегливо рекомендую будь-якій країні Західної півкулі не зближуватись з Китаєм". Що одразу додає ваги заяві путіна - на такому тлі його слова виглядають демонстративним позначенням свого вибору сторони в протистоянні США-КНР. І це однозначно вже зауважила адміністрація Білого дому.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/31389

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