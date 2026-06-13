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росія програє війну борщівнику: поки кремль хизується ракетами, токсичний бур’ян захоплює тисячі гектарів

росія програє війну борщівнику: поки кремль хизується ракетами, токсичний бур’ян захоплює тисячі гектарів

росія продовжує заявляти про свої амбіції та вкладати величезні гроші у виробництво нових видів озброєнь. Однак усередині країни влада роками не може впоратися з набагато приземленішою, але цілком реальною загрозою – масовим поширенням борщівника Сосновського.

Ця рослина, яку в середині ХХ століття активно впроваджували в сільське господарство срср як перспективну кормову культуру, сьогодні перетворилася на справжнє екологічне лихо. Борщівник становить небезпеку для людей через фототоксичний сік, що спричиняє важкі опіки, а також витісняє місцеву рослинність і швидко захоплює нові території.

На росії площа поширення борщівника щороку збільшується на 10–15%, а в окремих регіонах навіть на 20%. Наразі зараженими вважаються понад 93 тис. га сільськогосподарських земель рф. Найбільше від інвазивної рослини потерпають центральна росія, поволжя, урал та північно-західні області.

Проблема настільки загострилася, що з 1 березня на росії набули чинності зміни до земельного законодавства, які зобов’язують власників ділянок самостійно боротися з борщівником. За невиконання цих вимог передбачені чималі штрафи.

Фактично влада, яка свого часу сама масово висаджувала борщівник і фінансувала його поширення, нині переклала відповідальність за ліквідацію наслідків на дачників, фермерів і власників земельних ділянок.

Показово, що країна, яка претендує на роль одного з глобальних центрів сили та регулярно демонструє нові зразки військової техніки, роками не може впоратися з бур’яном на власній території.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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