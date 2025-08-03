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росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

Важливим прикладом такого явища є відомий український митець та педагог ХVIII cтоліття, біографія якого тісно повʼязана з Харковом, — Іван Саблучок.

Утім, у російських джерелах його записують як «Иван Саблуков», навмисне використовуючи русифікований варіант прізвища, аби й натяку на його український контекст не проступало.

Про фейки, які просуває роспропаганда у намаганні одноосібно «привласнити» Івана Саблучка, читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та YouTube-каналу «Культуртригер».

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15168

Новости портала «Весь Харьков»

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