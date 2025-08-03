росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення діячів української науки та культури, які їй не належать

Важливим прикладом такого явища є відомий український митець та педагог ХVIII cтоліття, біографія якого тісно повʼязана з Харковом, — Іван Саблучок.

Утім, у російських джерелах його записують як «Иван Саблуков», навмисне використовуючи русифікований варіант прізвища, аби й натяку на його український контекст не проступало.

Про фейки, які просуває роспропаганда у намаганні одноосібно «привласнити» Івана Саблучка, читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та YouTube-каналу «Культуртригер».

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15168

Новости портала «Весь Харьков»