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росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

Важливим прикладом такого явища є видатний український композитор, диригент, співак, скрипаль і педагог Артемій Ведель – один із найвизначніших творців української духовної хорової музики XVIII століття.

Для А. Веделя Київ, Києво-Могилянська академія, українське церковно-співоче середовище, Харків і традиція українського хорового концерту були значно важливішими, ніж будь-яка пізніша «общєрусская» рамка. Проте росіян це «чомусь» не цікавить, і вони нерідко намагаються називати А. Веделя «російським» композитором або записувати його творчість до історії «русского церковного пения».

Про фейки, які просуває роспропаганда у намаганні одноосібно «привласнити» Артемія Веделя, читайте у спільній інфографіці Центру протидії дезінформації та YouTube-каналу «Культуртригер» (https://t.me/culturetrigger).

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18347

Новости портала «Весь Харьков»

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