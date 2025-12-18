Держава
росія сказала «ні» Різдвяному перемир’ю: москва знову обрала затягування війни замість миру

15 грудня канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступив з ініціативою Різдвяного перемир'я, яке може стати кроком до припинення війни. Україна і США підтримали цю ініціативу. Натомість 16 грудня кремль офіційно відкинув цю ініціативу.

▶️ Заяви кремля про те, що росія прагне «миру, а не тимчасового перемир'я» – це демагогія, якою москва намагається прикрити небажання припиняти війну.

▶️ Ще у березні 2025 року Україна підтримала ініціативу США щодо припинення вогню, але і тоді, і зараз росія не погоджується зупинити кровопролиття.

▶️ Це вчергове доводить, що москва прагне затягувати війну – всупереч усім зусиллям США та особисто президента Трампа, спрямованим на те, щоб якнайшвидше її зупинити.

▶️ Україна наголошує на необхідності посилювати санкційний тиск на росію і збільшувати допомогу Україні для пришвидшення мирних зусиль.

▶️ Тиск на економіку росії та її армію посилює позиції України та союзників за столом переговорів. Політика «миру завдяки силі» примусить кремль до реальної дипломатії та миру.

Джерело: https://t.me/spravdi/51587

