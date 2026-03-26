росія та Китай посилюють гібридний тиск на інформаційний простір ЄС - СЗРУ

Європейська служба зовнішньої діяльності оприлюднила четвертий щорічний звіт про загрозу іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання.

Головними суб'єктами гібридної активності визначено росію – 29% зафіксованих інцидентів – та Китай із часткою у 6%. У 65% випадків точне джерело атаки встановити не вдалося, однак наявні індикатори вказують на можливу координацію з російськими або китайськими структурами.

Упродовж 2025 року зафіксовано 540 інцидентів втручання із застосуванням штучного інтелекту – утричі більше, ніж роком раніше, коли їх налічувалося 180.

Україна залишається головним об'єктом інформаційної агресії: зафіксовано 112 цілеспрямованих інцидентів. Домінуючі наративи зводилися до тез про «безперспективність» допомоги ЄС Києву, зображення України агресором та дискредитації її військово-політичного керівництва. Серед цільових об'єктів – понад 100 політичних лідерів і близько 200 організацій, включаючи НАТО, медіа та академічні інституції. За кількістю інцидентів лідирують Франція – 107, Молдова – 94 та Німеччина – 71. Окремо фіксуються спроби дестабілізації транспортно-логістичної інфраструктури країн Балтії.

Загальна тенденція говорить про системне посилення інформаційного тиску на країни ЄС із зміщенням від масштабних кампаній до тривалого низькоінтенсивного впливу, розрахованого на поступове розмивання суспільної довіри до інститутів Євросоюзу.

Джерело: szru.gov.ua

