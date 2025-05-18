Росія та Україна ведуть дипломатичну боротьбу, намагаючись переконати Трампа, що саме інша сторона є справжньою перешкодою для миру, — The Financial Times

(https://www.ft.com/content/3a83ae82-0b5a-49b1-be72-884859ca1892)

Поки що відмова російського лідера особисто брати участь у переговорах не зустріла серйозного опору – і точно недостатнього, щоб змусити його піти на поступки чи змінити хід війни. Трамп, здається, виправдав відсутність російського лідера на переговорах одночасно поставивши під сумнів сам сенс російсько-українських переговорів.

Це стало подарунком для Путіна, який давно прагне зустрічі віч-на-віч із Трампом. Натомість для українців це відродило найгірші побоювання – що Трамп намагатиметься укласти угоду з Путіним за їхніми спинами.

- Путін робить рівно стільки, щоб переконати Трампа, що він бере участь у зусиллях знайти мир в Україні, водночас роблячи все можливе, щоб ці зусилля ні до чого не привели, – сказав високопоставлений європейський дипломат. "І Трамп на це ведеться".

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, цього тижня Путін "намагається завести американського президента в оману".

Я майже впевнений, що американський президент не може бути задоволений цим

Минулого четверга росіяни повідомили спеціальному посланнику Трампа Стіву Віткоффу, що Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який Віткофф розробив за участі України та Європи, повідомили троє осіб, поінформованих про ці дискусії, виданню Financial Times. Ці 22 пункти детально обговорювалися під час телефонної розмови між українськими та американськими посадовцями. Україну на переговорах представляли Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров, США – Віткофф, Марко Рубіо та генерал Кіт Келлог.

Через таку відповідь Росії Віткофф, який із лютого чотири рази зустрічався з Путіним, відклав свої плани зустрічі з російським лідером цього тижня, повідомили джерела. Інша людина, близька до Віткоффа, зазначила, що така поїздка і не планувалася.

Коментуючи останні події в контексті зустрічі російського і українського лідерів, яка не відбулася в Туреччині, високопоставлений український посадовець описав ситуацію як геополітичну гру в "блекджек", у якій Путін і Зеленський змагаються, а Трамп виступає дилером.

Путін має "сильну, але ризиковану" руку, сказав посадовець. Україна робить ставку на те, що, якщо він візьме ще одну карту, російський президент може "перебрати" (дослівно – "bust").

Джерело: https://t.me/in_factum/34075

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