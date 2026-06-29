росія тоне у власному бруді - СЗРУ

«роспотребнадзор» оприлюднив доповідь про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення рф за 2025 рік. Документ виходить далеко за межі звичної бюрократичної звітності. Цифри в ньому виглядають діагнозом країні, що системно отруює власне населення і навіть не намагається це виправити.

Загальне хімічне навантаження на здоров'я росіян зросло за рік на 5,9%. Під його впливом перебувають уже 83,8 мільйона людей – 57% населення рф. Тобто більша частина країни живе в умовах, які держава сама визнає шкідливими.

Антилідерами забруднення повітря стали хакасія (4,5% проб перевищують гранично допустимі концентрації), алтайський (3,43%) і красноярський (2,24%) краї. Формально загальний рівень забруднення атмосфери в країні знизився: частка проб з перевищенням норм у містах склала до 0,69%, у селах – до 0,32%. Але саме там, де живуть люди, ситуація погіршується: забруднення повітря біля автомагістралей у житлових зонах зростає і вже сягає 1,06% проб з перевищенням.

Частка проб ґрунту, що не відповідають нормативам, становить 8,4% за бактеріологічними показниками, 3,51% – за хімічними і 0,64% – за паразитарними. Найбільше хімічне забруднення ґрунтів зафіксоване в північній осетії – аланії (55,7%) і хабаровському краї (19,5%). За мікробіологічними показниками гірше всього ситуація в єврейській автономній області (47,4%) і тому ж хабаровському краї (35,2%).

Хімічне забруднення водойм, що є джерелами питної води, зростає. Частка нестандартних проб за санітарно-хімічними показниками сягнула 28,05%, за мікробіологічними – 15,27%. Найгірша ситуація в курганській області, де 100% проб не відповідають нормі за хімічним складом, і в новгородській області з показником 90,22%.

Погіршилося і забруднення морів. Частка проб із перевищенням хімічних норм зросла до 12,97%. У санкт-петербурзі та ленінградській області 97–100% досліджених проб морської води не відповідали санітарним нормативам ні за хімічним, ні за мікробіологічним складом.

Рівень забруднення морської води нафтопродуктами зріс у 10,3 раза: частка ненормативних проб піднялася з 1,22% до 12,59%. Мазутом вкрито 150 пляжів – 141 в анапі та 9 у темрюкському районі. Токсичні нафтопродукти проникли глибоко в берегову лінію, забруднення зафіксоване на трьох різних глибинах і трьох відстанях від урізу води. Одночасно постраждало прибережне повітря, виникла загроза підземним і поверхневим джерелам питної води. Документально підтверджено токсичне ураження місцевої риби та об'єктів аквакультури в прибережній зоні.

Частка фальсифікованої продукції на ринку зросла до 5,9% – це на 63,9% більше за рівень 2022 року. Найчастіше підробляють м'ясну продукцію (9,2%), м'ясо птиці та яйця (8,3%), а також молочні товари (6,6%). У 4,03% проб харчових продуктів виявлено мікробіологічні порушення.

Окремо поганий сигнал – антибіотикорезистентність. 56,6% усіх досліджених штамів бактерій, виділених з харчових продуктів, виявилися несприйнятливими до антибіотиків. Основним джерелом «супербактерій» є м'ясо птиці та яйця – 45,9% від усіх стійких штамів. Серед найнебезпечніших мікроорганізмів лідирують бактерії роду salmonella (68,7%), які виробили стійкість до гентаміцину й аміказину.

Джерело: szru.gov.ua

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