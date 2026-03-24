москва розробила механізм примусового залучення іноземних громадян до військової служби, уникаючи при цьому прямого вербування.

На тлі значних втрат в Україні кремль звернувся до нового резерву: мігрантів, які перебувають на росії без громадянства. Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, москва обрала обхідний шлях – штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта рф стає практично неможливим. Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства.

За даними мвс росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства – на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра впала до 72 тис. осіб. міністр внутрішніх справ колокольцєв пояснив розрив просто: «Могли б відправити в 10 разів більше, але не вистачає фінансування». Ті ж, кого не вислали, незабаром можуть отримати альтернативу – фронт.

Відомство підготувало поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, що суттєво розширюють підстави для тиску на іноземців. Серед них – відповідальність за екстремізм, загрози громадській та інформаційній безпеці, порушення законодавства про релігію, примус до страйку, зловживання свободою слова та поширення екстремістського контенту через аудіовізуальні сервіси. За порушення статті 20.29 КоАП рф («Поширення екстремістських матеріалів») видворення пропонується зробити основним покаранням. Штрафи за порушення режиму перебування також суттєво зростуть.

Зростання штрафів на рф традиційно супроводжується збільшенням хабарів – і кремль це розуміє. Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин й уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт. Формально – жодного примусу, жодного вербування. Людина просто «обирає» громадянство через службу в армії агресора.

Джерело: szru.gov.ua

