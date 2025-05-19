росіяни переобладнали Як-52 для протидії дронам

росіяни переобладнали навчально-тренувальний літак Як-52 у легкомоторний винищувач Як-52Б2 для протидії далекобійним дронам-камікадзе.

Про це повідомляють російські «воєнкори».

«Одне з російських дослідно-конструкторських бюро, що спеціалізується у сфері авіабудування, провело глибоку модернізацію навчально-тренувального літака Як-52 — модифікацію Як-52Б2 — літак протидії БПЛА. За модернізації за основу було взято досвід створення легкого штурмовика Як-52Б часів Афганської війни», — йдеться у повідомленні.

Заявлено, що в результаті проведеної модифікації літак може мати корисне навантаження по 90 кг під кожним крилом. У вигляді корисного навантаження використовуються РЛС кругового огляду та напівавтоматичний карабін 12-го калібру для збиття дронів.

З таким набором легкомоторний Як-52Б2 нібито здатний вражати українські БПЛА типу Ан-196 «Лютий» та легкомоторні літаки у варіанті безпілотного використання.

Однак варто зазначити, що на оприлюднених фото ніякої РЛС на модернізованому літаку не показано. Натомість, як визначили OSINT-дослідники, встановлено оптичну станцію типу PEGRAM S400. Окрім того, використання в якості бортового озброєння карабіна 12-го калібру викликає обґрунтовані питання щодо здатності протидії великим безпілотникам та безпеки збиття дронів-камікадзе з гранично малої дистанції.

Також на опублікованих фото з кабіни не помітно встановлення жодного прицільного обладнання або екрана для виведення інформації з оптичної станції чи радара. Додано лише електронний автогоризонт.

До того ж викликає певні питання заява про те, що для модернізації за основу було взято досвід створення легкого штурмовика Як-52Б часів Афганської війни. Оскільки цей досвід показав, що Як-52 для створення легкого штурмовика непридатний. Віддача кулеметів та автогармат виявилася надто сильною для цього літака, а спроба встановлення некерованих авіаційних ракет призводила до того, що літаком ставало небезпечно керувати під час спроби їх запуску.

Заявлено, що наразі Як-52Б2 вже має сертифікат льотної придатності та проходить випробування з налагодження бортового обладнання.

Попри досить дивний варіант російської модернізації, літак Як-52 для протидії дронам добре підходить, оскільки він має низьку швидкість звалювання, яка становить 100–140 кілометрів на годину.

Це дозволяє пілоту літака фактично зрівнятись по швидкості з дроном, що забезпечує достатньо часу для ведення вогню.

Таким чином, літаки цього типу залучались Силами оборони України для перехоплення розвідувальних дронів на Одещині. Пілот просто вирівнювався по швидкості з російським безпілотником, а другий член екіпажу збивав його зі стрілецької зброї.

Джерело: militarnyi.com

Новости портала «Весь Харьков»